Возлюбленная Павлика пролила свет на слухи о "свадьбе"

Возлюбленная певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова опровергла информацию о свадьбе.

Она заявила в комментарии "КП в Украине", что понятия не имеет, откуда пошли такие слухи, хотя сама заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце и фото в белом платье.

"На самом деле о свадьбе с Виктором мы даже не думали. Но если это произойдет, то отметим ее в узком кругу. Не знаю, откуда появилась эта информация. В нашей жизни не произошли какие-то перемены. Мы как работали, так и продолжаем работать. У нас сейчас в приоритете только работа. И все! Других целей пока нет", – отметила она.

Фото - кольцо на пальце сторис Репяховой

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По словам Репяховой, фото с кольцом на пальце – это всего лишь благодарность "за красивый маникюр". Она пояснила, что подписала на снимке салон, в котором его сделали, а "сердечко" означало, что она любит это заведение.

Репяхова в платье Instagram / repyahovakate

"В основном все плохие люди отсеялись (в соцсети. – Ред.), а хорошие остались. Половину негативных людей я заблокировала в соцсетях, даже тех, кто лайкал отрицательные комментарии. Зачем мне переживать? Пишут, что Виктор оставил сына. Никто никого не оставлял! Виктор с сыном сейчас общается чаще, чем до того, как жил дома", – добавила она.

Репяхова Instagram / repyahovakate

Репяхова и Павлик Instagram / repyahovakate

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик Instagram / repyahovakate

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 53-летний Павлик ушел от жены, с которой прожил вместе 7 лет. С Репяховой у него большая разница в возрасте – ей 25 лет. В связи с информацией о том, что они сошлись, на Екатерину накинулись хейтеры в сети.

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