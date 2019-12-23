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23 декабря • обновлено в 11:42
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"Вовка, прости": жена Преснякова решилась показать откровенное фото

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Жена певца Владимира Преснякова-младшего певица Наталья Подольская решилась показать свое откровенное фото.

Снимок певица опубликовала в Инстаграм и прямо в комментарии к нему извинилась перед мужем.

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"Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40... Вовка, прости - ты единственный. Бес в ребро" - подписала фото Подольская.

Снимок тут же лайкнул Стас Пьеха – мол, "огонь".

"Вовка, прости": жена Преснякова решилась показать откровенное фото

Подольская вышла замуж за Преснякова в 2010 году. У них сейчас 4-летний сын Артемий.

Недавно вся семья, включая старшего сына Владимира Преснякова-младшего Никиту (внука Аллы Пугачевой), собирались вместе – смотрите фото и видео на OBOZREVATEL.

Наталье Подольской сейчас 37 лет. Она родом из Беларуси. Прославилась после участия в "Фабрике звезд". В 2005 году представляла Россию на "Евровидении".

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Персоны
Владимир Пресняков-младший Наталья Подольская
Место
Россия
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