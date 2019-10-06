"Вова все проверяет": Кравец слила подробности о работе Зеленского в "Квартале 95"

Президент Украины Владимир Зеленский по сей день тщательно вычитывает все сценарии и шутки студии "95 Квартал".

В этом призналась звезда проекта, а также участница шоу "Танці з зірками" Елена Кравец в интервью программы "Світське життя" с Катей Осадчей (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

В частности, телеведущая спросила, как влияют и мешают ли дружеские отношения с семьей главы государства.

Елена Кравец рассказала о проверках от Зеленского Кадр из видео

"Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда. Интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу", – сказала она.

Кравец также добавила, что в отношениях с Зеленских ничего не изменилось с момента, как его избрали президентом. Он даже до сих пор подписан у нее в телефонной книге, как "Вовка". По словам "первой леди Квартала", глава государства попросил своих бывших коллег звонить ему по поводу речей, которые произносит, ведь он собирается вернуться в свой коллектив после окончания срока.

Зеленский читает сценарии "Квартал 95"

"На День Независимости я его набрала, чтобы сказать, что очень классная речь, с комом в горле. А он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться". Он, кстати, не удалился ни из одной группы. То есть в соцсетях, где группа "Квартала 95", он там есть, и он там иногда что-то даже пишет", — сказала она, попросив Зеленского повлиять на починку лифта в ее доме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре стало известно,что Зеленский так и не смог окончательно остаться в стороне от коллектива, в котором проработал много лет. Он лично вышел на сцену во время концерта "95 Квартала".

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