''Вот здесь прям папа'': взрослая дочь Меладзе вызвала восторг переменами во внешности

Дочь российского певца Валерия Меладзе от первого брака Инга впечатлила фолловеров в Instagram переменами во внешности.

На личной странице в соцсети 25-летняя дочь певца и Ирины Малухиной опубликовала детское фото, на котором ее не узнали. Свой пост девушка посвятила Дню смеха.

Фото: instagram.com

"6-летняя я желаю всем, чтобы смеха и улыбок у вас было побольше не только сегодня, но и все остальные 364 дня в году 1 апреля. Бутер, видимо, мама сделала особо классный в тот день", — посмеялась Инга.

Пост дочери певца собрал сотни лайков, фолловеры отметили, что на снимке девушка очень похожа на отца.

"Вот здесь прям папа Валера", "Не узнать", "Такая смешная", "Ого ты изменилась", — удивились в комментариях.

Как писал ранее OBOZREVATEL, недавно стало известно, что певица Вера Брежнева и Константин Меладзе больше не живут в России. Супруги купили дом в Италии и решили "осесть там". Продюсер и певица расписалась в мэрии Италии в октябре 2015 года.

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