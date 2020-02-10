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10 февраля • обновлено в 18:47
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"Вот это секс!" Полуголая Самбурская вызвала споры горячим видео в белье

10.3т
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Российская актриса Настасья Самбурская продемонстрировала соблазнительные формы в сексуальном белье.

Соответствующее пикантное видео знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

Instagram @samburskaya

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Так, в кадре Самбурская позирует в эффектном блестящем белье, которое выгодно подчеркнуло пышную грудь звезды. Кроме того, Настасья акцентировала внимание и на своих длинных стройных ногах.

Судя по всему, горячее видео – бекстейдж фотосессии для одного из глянцевых изданий.

Примечательно, что смелый ролик вызвал бурные обсуждения в комментариях. Так, одни поклонники пришли в восторг и от наряда Самбурской, и от ее фигуры.

"Вот это секс!" Полуголая Самбурская вызвала споры горячим видео в белье
"Вот это секс!" Полуголая Самбурская вызвала споры горячим видео в белье
"Вот это секс!" Полуголая Самбурская вызвала споры горячим видео в белье
"Вот это секс!" Полуголая Самбурская вызвала споры горячим видео в белье
"Вот это секс!" Полуголая Самбурская вызвала споры горячим видео в белье
"Вот это секс!" Полуголая Самбурская вызвала споры горячим видео в белье
"Вот это секс!" Полуголая Самбурская вызвала споры горячим видео в белье

Другие же фанаты, наоборот, раскритиковали сексуальный образ актрисы.

"Вот это секс!" Полуголая Самбурская вызвала споры горячим видео в белье
"Вот это секс!" Полуголая Самбурская вызвала споры горячим видео в белье
"Вот это секс!" Полуголая Самбурская вызвала споры горячим видео в белье
"Вот это секс!" Полуголая Самбурская вызвала споры горячим видео в белье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настасья Самбурская поделилась пикантным снимком с отдыха на Бали. На нем звезда позировала в сексуальном розовом купальнике, который подчеркнул шикарную фигуру актрисы.

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Автор
Анна Михно
Персона
Настасья Самбурская
Место
Россия
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