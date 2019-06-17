"Вот это пресс!" 40-летняя Лорак ошарашила поклонников стройной фигурой

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, восхитила фанатов новой фотографией.

Снимок появился на странице артистки в Instagram. "Большая сила скрывается в каждом из нас, удивительные способности, бесконечные источники любви. Поверь в себя!" – написала украинка в посте.

На фото она позирует в объемном коротком белом топе и светлых джинсах с высокой талией. Образ Каролина дополнила черной сумочкой через плечо и темно-синей обувью от Valentino.

Отметим, в данном луке артистка появилась в студии "Русского радио", о чем сама рассказала в сети.

Внимание подписчиков привлекла подтянутая фигура Ани Лорак, в частности, ее рельефный пресс.

instagram.com/anilorak

Поклонники засыпали звезду комплиментами и лайками – всего за 6 часов после публикации пост певицы собрал более 87 тысяч лайков.

"Ваш стиль. Очень крутая!" "Вы просто светитесь от счастья", "Какая фигура!" "Сногсшибательная", "Влюбленная Лорак – это так красиво", "А какая талия стройная","Вот это пресс", "Фигура огонь!" – пишут в комментариях.

Скрин комментариев к фото

Скрин комментариев к фото

Скрин комментариев к фото

Скрин комментариев к фото

Скрин комментариев к фото

Скрин комментариев к фото

Скрин комментариев к фото

Скрин комментариев к фото

Скрин комментариев к фото

Скрин комментариев к фото

Скрин комментариев к фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ани Лорак впервые показала фото своего нового бойфренда.

Ранее в российских СМИ рассекретили имя избранника певицы. Им стал саунд-продюсер компании Black Star Inc.

instagram.com/anilorak

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.