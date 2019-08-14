"Воспитывать меня не нужно": скандал вокруг Бузовой и блокадников получил продолжение

Скандал вокруг певицы Ольги Бузовой, сделавшей неуважительное заявление по поводу блокадников, получил продолжение.

Артистка публично извинилась за глупость, которую сморозила, в эфире ток-шоу "60 минут" на пропагандистском телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Воспитывать меня не нужно, потому что у меня потрясающее воспитание моих родителей, дедушек и бабушек. Я честно никогда не думала, что мои сторис будут попадать в аналитические программы. Для меня это удивительно. Раз такой ажиотаж вокруг моей публикации, хочу сразу пояснить: я приношу глубочайшее извинение всем тем, кого я невольно могла обидеть. В данном виде я шутила только над собой", – сказала она.

Ольга Бузова instagram.com/buzova86

Тем временем, выходка Бузовой стала причиной акции протеста в Санкт-Петербурге, где потомки блокадников потребовали от певицы извинений.

Они вышли с плакатами "#оляизвинись". Люди посчитали, что оправдания певицы на пропагандистском канале стало полумерой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бузова вылизывала тарелку и заявила, что она блокадница. Это вызвало гнев пользователей и председателя общества блокадников Центрального района СПб Анны Иосифовны Павловой.

Позже известный российский поэт-песенник Илья Резник поставил на место певицу Бузову. Он заявил, что звезды потеряли всякую совесть, а певице "Бог судья".

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