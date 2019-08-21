Воспитывала после смерти сына: как выглядит внучка умершей звезды "Бригады"

20 августа стало известно о смерти российской актрисы Александры Назаровой, которая прославилась ролями в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Бригада".

Ее не стало на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Как рассказала ее коллега, Назарова попала в больницу еще в июле этого года и долгое время боролась за жизнь.

Назарова воспитывала внучку Комсомольская правда

Как стало известно, умершая актриса была опекуном своей маленькой внучки Саши, которую она забрала к себе после смерти сына в 2006 году. Он умер в 41 год. Как говорят, из-за наркотиков. Про маму ребенка Назарова предпочитала не говорить, называя эту тему табу.

Она забрала ее из детдома Московский комсомолец

Девочке было 2 года Рамблер

Однако не скрывала, что мать Саши отдала ее в детский дом сразу после смерти отца. Тогда Назаровой пришлось в срочном порядке оформлять над ней опеку.

Внучка жила с ней в двухкомнатной квартире Газета.ру

Отец ребенка умер из-за наркотиков Газета.ру

Девочка прожила счастливые 8 лет с бабушкой, которую называла мамой. Как сообщает ФАН, у Саши сейчас остался единственный опекун — сестра дедушки девочки, мужа Назаровой.

Девочку зовут Саша Скрин с видео 2018 года

Ей примерно 10 лет Скрин с видео 2018 года

В момент смерти бабушки она была в лагере Скрин с видео 2018 года

Отмечается, что сейчас девочка находится в детском лагере в Анапе и в ближайшее время театру предстоит решить вопрос ее перевоза в Москву, а также с местом и датой похорон актрисы.

Девочка станет наследницей имущества бабушки Скрин с видео 2018 года

Внучка Назаровой называла ее мамой Скрин с видео 2018 года

У нее остался единственный опекун Скрин с видео 2018 года

Как сообщили в СМИ, Назарова уже давно составила завещание, в котором переписала все свое имущество на внучку.

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