Воспитывала после смерти сына: как выглядит внучка умершей звезды "Бригады"

20 августа стало известно о смерти российской актрисы Александры Назаровой, которая прославилась ролями в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Бригада".
Ее не стало на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Как рассказала ее коллега, Назарова попала в больницу еще в июле этого года и долгое время боролась за жизнь.
Назарова воспитывала внучку
Комсомольская правда
Как стало известно, умершая актриса была опекуном своей маленькой внучки Саши, которую она забрала к себе после смерти сына в 2006 году. Он умер в 41 год. Как говорят, из-за наркотиков. Про маму ребенка Назарова предпочитала не говорить, называя эту тему табу.
Она забрала ее из детдома
Московский комсомолец
Девочке было 2 года
Рамблер
Однако не скрывала, что мать Саши отдала ее в детский дом сразу после смерти отца. Тогда Назаровой пришлось в срочном порядке оформлять над ней опеку.
Внучка жила с ней в двухкомнатной квартире
Газета.ру
Отец ребенка умер из-за наркотиков
Газета.ру
Девочка прожила счастливые 8 лет с бабушкой, которую называла мамой. Как сообщает ФАН, у Саши сейчас остался единственный опекун — сестра дедушки девочки, мужа Назаровой.
Девочку зовут Саша
Скрин с видео 2018 года
Ей примерно 10 лет
Скрин с видео 2018 года
В момент смерти бабушки она была в лагере
Скрин с видео 2018 года
Отмечается, что сейчас девочка находится в детском лагере в Анапе и в ближайшее время театру предстоит решить вопрос ее перевоза в Москву, а также с местом и датой похорон актрисы.
Девочка станет наследницей имущества бабушки
Скрин с видео 2018 года
Внучка Назаровой называла ее мамой
Скрин с видео 2018 года
У нее остался единственный опекун
Скрин с видео 2018 года
Как сообщили в СМИ, Назарова уже давно составила завещание, в котором переписала все свое имущество на внучку.
Смотрите на OBOZREVATEL видео с последней ролью Назаровой в кино.
С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.