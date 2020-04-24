"Воскрес не только Иисус..." В "Квартале" дерзко потроллили Саакашвили

Актеры студии "Квартал 95" потроллили бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили из-за возвращения в политику.

Так, комики с юмором отреагировали на новость в новом выпуске шоу "Чисто News", который был опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Квартал" потроллил Саакашвили

"То есть на этой неделе воскрес не только Иисус, но еще и Саакашвили", – заявил Степан Казанин.

В свою очередь, Ирина Сопонару добавила:

"Очень мудрое решение, ведь президент понимает, что в тяжелые времена людям в первую очередь нужны хлеб и зрелища. А зрелища – это хлеб Михеила Саакашвили".

кадр из видео

"Я даже чувствую, как у Арсена Авакова после этой новости начал чесаться стакан", – заключил Казанин.

Как ранее писал OBOZREVATEL, студия "Квартал 95" высмеяла мировых лидеров за их реакцию на распространение коронавируса COVID-19.