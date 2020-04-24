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24 апреля • обновлено в 14:37
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"Воскрес не только Иисус..." В "Квартале" дерзко потроллили Саакашвили

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Актеры студии "Квартал 95" потроллили бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили из-за возвращения в политику.

Так, комики с юмором отреагировали на новость в новом выпуске шоу "Чисто News", который был опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Квартал" потроллил Саакашвили

"Квартал" потроллил Саакашвили

"То есть на этой неделе воскрес не только Иисус, но еще и Саакашвили", заявил Степан Казанин.

В свою очередь, Ирина Сопонару добавила:

"Очень мудрое решение, ведь президент понимает, что в тяжелые времена людям в первую очередь нужны хлеб и зрелища. А зрелища – это хлеб Михеила Саакашвили".

"Воскрес не только Иисус..." В "Квартале" дерзко потроллили Саакашвили

кадр из видео

"Я даже чувствую, как у Арсена Авакова после этой новости начал чесаться стакан", заключил Казанин.

Как ранее писал OBOZREVATEL, студия "Квартал 95" высмеяла мировых лидеров за их реакцию на распространение коронавируса COVID-19.

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Автор
Анна Михно
Персоны
студия "95 квартал" Михеил Саакашвили
Место
Украина
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