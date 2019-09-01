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"Восхищаюсь тобой, детка": Потап похвастался фото Каменских в чулках

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Украинский продюсер Алексей Потапенко решил в очередной раз похвастаться сексуальными снимками своей супруги Насти Каменских.

Он разместил на страничке в Instagram фото звезды в соблазнительных черных чулках. Она пристегнула их к яркому черно-серебрянному боди в блестках с ее инициалами NK.

"Возвращаешься домой, а там у тебя живет суперзвезда! Восхищаюсь тобой, детка", – подписал кадры Потап.

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram.com/realpotap

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram.com/realpotap

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram.com/realpotap

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram.com/realpotap

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских шокировала сеть новым снимком с Потапом. Этим фото она поделилась в Instagram.

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Персоны
Настя Каменских (NK) Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
Теги
звезды Instagram
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