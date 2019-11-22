Восемь пар штанов на себе: в сети появилось забавное видео с горе-воровкой

Неизвестная захотела украсть из магазина одежды восемь штанов и попыталась обмануть охранников, одновременно надев все вещи на себя.

На кадрах видно, как девушка стоит в ванной комнате и поочередно расстегивает и приспускает одни джинсы за другими, а затем демонстрирует нижнее белье. Видеозапись инцидента опубликовало издание Metro.

Скриншот из видео

За кадром мужчина считает каждую снятую вещь и всего насчитывает восемь джинсов. Как отмечает издание, инцидент, предположительно, произошел в Венесуэле.

Ранее OBOZREVATEL предлагал читателю увидеть, какие штаны уже вышли из моды.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.