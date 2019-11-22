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22 ноября • обновлено в 03:15
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Восемь пар штанов на себе: в сети появилось забавное видео с горе-воровкой

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Неизвестная захотела украсть из магазина одежды восемь штанов и попыталась обмануть охранников, одновременно надев все вещи на себя.

На кадрах видно, как девушка стоит в ванной комнате и поочередно расстегивает и приспускает одни джинсы за другими, а затем демонстрирует нижнее белье. Видеозапись инцидента опубликовало издание Metro.

Восемь пар штанов на себе: в сети появилось забавное видео с горе-воровкой

Скриншот из видео

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За кадром мужчина считает каждую снятую вещь и всего насчитывает восемь джинсов. Как отмечает издание, инцидент, предположительно, произошел в Венесуэле.

Ранее OBOZREVATEL предлагал читателю увидеть, какие штаны уже вышли из моды.

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Автор
Мария Дидык
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