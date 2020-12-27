'Вопли Видоплясова' превратили известную колядку в хард-рок. Видео

Украинская группа "Вопли Видоплясова" презентовала новый сингл, в которой превратили популярную колядку в хард-рок песню.

Трек представлен на YouTube-канале Олега Скрипки под названием "Добрий вечір".

"Добрий вечір" –это рождественский подарок всем слушателям от ВВ. Новая заря обязательно осветит ваш дом! У вас и нас все будет хорошо!” – говорится в описании на канале.

Стоит отметить, что впервые группа "Вопли Видоплясова" выполнили этот хит в прошлом году на Рождество во время праздничных концертов во Дворце Спорта в Киеве. Тогда же музыканты решились на эксперимент и превратили колядку в "стадионный эпичный рок".

"В конце этого совсем непростого года все мы уже погрузились с головой в предновогодние заботы. Именно в те сладкие праздничные предчувствия, когда мы ждем Рождество Христово. Это светлый праздник каждом дарит возможность очиститься и начать новый год со светлыми намерениями и мыслями. А мы живем в интересные времена, когда эта прекрасная традиция возвращается в каждый дом и на большую сцену", – рассказывал в Facebook Cкрипка.

Как сообщал OBOREVATEL ранее украинские звезды со знаменитой колядкой покорили сеть. Трек стал трендом в YouTube.