"Вообще не кормят?" Асмус разгромили из-за слишком худой фигуры. Фото

Российская актриса Кристина Асмус продемонстрировала стройную фигуру на новой фотографии.

Снимком, сделанным во время отдыха на Мальдивах, артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Кристина Асмус Instagram @asmuskristina

На фото Кристина позирует в облегающем наряде: черных шортах и светлой футболке.

Впрочем, многие поклонники обратили внимание на фигуру знаменитости. По мнению фанатов, Асмус выглядит слишком худой:

"Зачем ты такая тощая" "Все хорошо в меру. Худоба в том числе. Кроссовки на ваших ножках уже смотрятся, как валенки", "Тебя не кормят вообще?", "Слишком худая".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Кристина Асмус пожаловалась в сети на усталость. Она написала на личной странице в Instagram, что с середины сентября находится в режиме — выжить.

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