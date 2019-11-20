"Слуги народа!" Воля из Камеди восхитил россиян номером о красотках во власти России

Российский комик, актер и резидент Comedy Club Павел Воля в своем выступлении прошелся по Instagram-моделям из РФ, которые занимаются политикой и взорвал сеть.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале ТНТ. Так, артист в нем показал откровенные фото девушек, взятые из их социальных сетей, а также усомнился в том, что дамы попали на свои высокие должности благодаря профессиональным навыкам и качествам. Кроме того, Воля обратился с вопросом к чиновникам, которые брали их на работу (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Павел Воля Фото: instagram/pavelvolyaofficial

Павел Воля об Instagram-моделях в политике

Павел Воля об Instagram-моделях в политике

Павел Воля об Instagram-моделях в политике

"Вот они, слуги народа... Хотя, если честно, ко всем девушкам, которых я показал, у меня нет никаких претензий. У меня претензия к начальникам. Тем, кто их принимал на работу. Я хочу к ним обратиться. Вы реально? Никто не пришел на собеседование вообще? Вы их на улице ловили? Спрашивали какого размера грудь... и так распределяли на должности? Вы думали мы не заметим?" — сказал комик.

Павел Воля

Отметим, что за две сутки выступление Воли собрало почти 5 миллионов просмотров и 13 тысяч комментариев. Пользователи написали, что комик абсолютно точно выразил чувство народа, а также восхитились его смелостью.

Смотрите видео с полным выступлением

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Павел Воля после выступления в Иркутске 4 октября угодил в местную больницу.

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