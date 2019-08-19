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"Володя, разреши!" Известный российский продюсер обратился к Зеленскому

2.2т Читать материал на украинском

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил разрешить ему въезд в страну. Он хочет навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо.

Отметим, что Разин занесен в базу сайта "Миротворец" за выступление в Крыму. Обращение к Зеленскому он написал на своей странице Instagram.

Андрей Разин

Андрей Разин

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"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Меня не пускают в Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву", - написал Разин.

Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Меня не пускают на Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица украинского происхождения Лолита Милявская жестко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского из-за Таисии Повалий.

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Владимир Зеленский Андрей Разин
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Странно, в коме и всё видит и слышит... А сабо обратиться к своему обожаемому Путину типа "Володя, умоляю, деоккупируй Крым и Донбасс, принеси украинцам извинения, выплати репарации и здохни, а то они меня в Полтаву не пускают".
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