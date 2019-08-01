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Волочкову внезапно покусали: громкие крики попали на видео

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова угодила в курьезную ситуацию.

Она опубликовала видео на своей странице в Instagram о том, как ее кто-то покусал (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Люди, вот скажите, кто меня знает лично, без приключений моя жизнь возможна? Сама отвечу: Нет. Вы спросите, наверно: "Что на этот раз?" Я не знаю, кто меня укусил", – подписала она.

Анастасия Волочкова похвасталась роскошным отдыхом

Анастасия Волочкова похвасталась роскошным отдыхом

кадр из видео

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На ролике Волочкова хвастается, как шикарно отдыхает на курорте, где нет ни одной живой души. В конце она решила поплавать, когда нечто схватило ее за ногу и укусило. Это вызвало громкий крик балерины.

Люди, вот скажите, кто меня знает лично, без приключений моя жизнь возможна?😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈 Сама отвечу: НЕТ🙈 Вы спросите, наверно: "Что на этот раз?"🙈🙈🙈 Я не знаю, кто меня укусил...🙈 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Cosmopolitan

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Волочкова похвасталась роскошным отдыхом в Греции, где она плавала в бассейне, пила шампанское и говорила, что "отдохнет за всех".

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Персона
Анастасия Волочкова
Теги
шоу-бизнес видео курьез
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну кому интересны качков этой старой шалашовки?она же полный ноль)))))
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