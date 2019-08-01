Волочкову внезапно покусали: громкие крики попали на видео

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова угодила в курьезную ситуацию.

Она опубликовала видео на своей странице в Instagram о том, как ее кто-то покусал (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Люди, вот скажите, кто меня знает лично, без приключений моя жизнь возможна? Сама отвечу: Нет. Вы спросите, наверно: "Что на этот раз?" Я не знаю, кто меня укусил", – подписала она.

Анастасия Волочкова похвасталась роскошным отдыхом кадр из видео

На ролике Волочкова хвастается, как шикарно отдыхает на курорте, где нет ни одной живой души. В конце она решила поплавать, когда нечто схватило ее за ногу и укусило. Это вызвало громкий крик балерины.

Анастасия Волочкова Cosmopolitan

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Волочкова похвасталась роскошным отдыхом в Греции, где она плавала в бассейне, пила шампанское и говорила, что "отдохнет за всех".

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