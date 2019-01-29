Волочкова закатила скандал из-за домогательств

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова публично оскорбила бизнесмена Андрея Марченко, которого ранее обвинила в домогательствах.

Это случилось на ток-шоу "Пусть говорят", где прима обозвала владельца сети отелей "ничтожеством" и "чмошником" при встрече в студии, передает "СтарХит".

По версии мужчины, Анастасия сама приглашала его к себе домой, после чего начала вымогать у него деньги. А вся эта скандальная история придумана ради пиара. В ответ Волочкова обозвала слова бизнесмена бредом.

Новости Полуголая Волочкова возмутила сеть шпагатом на морозе

"Андрей стоял возле "Феррари", он начал до меня домогаться, рассказывал, какой он крутой, какие у него отели, "Феррари", на что я ему сказала: "Друг мой сердечный, меня не удивить ни "Феррари", ни яхтами, ни самолетами. Интеллигентно, но он был послан", — заявила балерина.

Андрей Марченко

В свою очередь, бывший водитель Волочковой Александр Скиртач, с которым она ранее судилась, встал на сторону бизнесмена. Он подтвердил, что Марченко оплатил краснодарские концерты артистки, а также видел их откровенный танец. Как только артистка узнала, что ее экс-сотрудник находится за кулисами, она выбежала из студии со скандалом.

"Вы мне клялись, что это чмо не придет сюда, а мне моя охрана говорит, что он сидит за кулисами", — сказала Волочкова.

Выяснив, что в студии находится ее звукорежиссер Михаил Борисовский, балерина успокоилась и заняла свое место. После этого из студии уже ушел оскорбленный Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года Волочкова заявляла, что Марченко до нее домогался. Они познакомились во время гастролей в Краснодарском крае, где балерина его якобы отшила после грубых ухаживаний. Также она обвинила его в том, что он якобы отказался платить за рекламу.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся