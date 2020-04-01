Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова обвинила в домогательствах бывшего директора балета Мариинского театра Махара Вазиева.

Об ухажоре-тиране артистка написала в своих новых мемуарах "Плата за успех".

Анастасия Волочкова starhit.ru

Так, балерина заявила, что это произошло во время смены власти в Мариинском театре.

"Директор балета Махар Вазиев сразу показал всему театру свое истинное лицо тирана, и во всеуслышание в присущей ему вульгарной форме, указывая на меня, заявил: "А вот эта будет моей". Для меня и сейчас такая постановка вопроса звучит дико и неприемлемо. А уж в 19 лет…", – пишет Волочкова.

Анастасия Волочкова Instagram @volochkova_art

По словам Анастасии, директор выставил ей требования:

"Вазиев постоянно вызывал меня в кабинет для "личных" бесед. Выяснилось, что его притязания простираются даже шире, чем его плотские желания. Мне были выставлены в том числе и финансовые требования, выразившиеся в предложении давать мне много ролей в обмен на то, что я буду делиться с ним своими гонорарами. Понимаю, насколько дико это звучит сейчас, но тогда события развивались именно таким образом".

Анастасия Волочкова Instagram @volochkova_art

Артистка приготовилась к увольнению, однако директор не планировал так просто сдаваться:

"Я ответила твердое "нет" на все его притязания и предложения. И отправилась собирать свои вещи в раздевалку, поскольку полагала, что меня сразу по завершению нашего разговора уволят. Но он тоже не собирался так просто сдавать свои позиции и отказываться от своих планов. Поэтому за мной почти сразу пришли из канцелярии и сказали, что мне назначена новая партия. Он, осознавая мою любовь к театру и к балету, оставил меня на "коротком поводке". Давая мне новые и новые партии, но постоянно превращая мою жизнь в кошмар. Надеясь на то, что трудности испытаний перевесят и сломят мою волю..."

Анастасия Волочкова Instagram @volochkova_art

По словам Волочковой, последующая карьера мужчины сложилась плачевно:

"Вскоре он уехал в Милан, где едва не развалил труппу. Из Милана его выгнали – за домогательство к балеринам, за деспотичность, за коррупцию".

Анастасия Волочкова Instagram @volochkova_art

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