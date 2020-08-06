Волочкова сделала шпагат между двумя "вертолетами". Фото

Российская балерина Анастасия Волочкова повторила знаменитый трюк голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма и выполнила шпагат между двумя летательными аппаратами – гиропланами, которые являются гибридом самолета и вертолета.

Фотографией звезда поделилась на своей странице в Instagram. На снимке артистка, одетая в футболку и белую балетную пачку, держит руки на поясе и смотрит в камеру (фото смотрите ниже).

"На желтеньком полетала. С профессиональным пилотом. Он помог мне частично снизить мою аэрофобию: я очень боюсь летать на самолетах. А белые я померила мерой своего шпагата", – написала Волочкова.

Волочкова исполнила шпагат между гиропланами Instagram @volochkova_art

Однако гиропланов звезде стало мало, и Волочкова залезла на крышу автомобиля. Анастасия сняла белую пачку, оставшись только в футболке и шортах. На ногах артистки были золотистые пуанты.

Волочкова исполнила шпагат на крыше автомобиля Instagram @volochkova_art

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