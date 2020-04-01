Волочкова разделась на улице в снегопад. Фото

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно засветила пышную грудь, разделась во время снегопада на улице.

Снимок одиозная артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала снимок артистка.

Отметим, что скандальная балерина часто публикует провокационные фото.

instagram/volochkova_art

instagram/volochkova_art

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась обнаженным фото. На нем скандальная балерина позировала в купели, прикрыв интимные части тела кусками льда.

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