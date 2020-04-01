Волочкова разделась на улице в снегопад. Фото

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно засветила пышную грудь, разделась во время снегопада на улице.
Снимок одиозная артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала снимок артистка.
Отметим, что скандальная балерина часто публикует провокационные фото.
instagram/volochkova_art
instagram/volochkova_art
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась обнаженным фото. На нем скандальная балерина позировала в купели, прикрыв интимные части тела кусками льда.
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