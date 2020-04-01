Главная Новости
1 апреля • обновлено в 03:15
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Волочкова разделась на улице в снегопад. Фото

649
Читать материал на украинском

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно засветила пышную грудь, разделась во время снегопада на улице.

Снимок одиозная артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Волочкова разделась на улице в снегопад. Фото
"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала снимок артистка.

Отметим, что скандальная балерина часто публикует провокационные фото.

Волочкова разделась на улице в снегопад. Фото

instagram/volochkova_art

Волочкова разделась на улице в снегопад. Фото

instagram/volochkova_art

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась обнаженным фото. На нем скандальная балерина позировала в купели, прикрыв интимные части тела кусками льда.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Мария Дидык
Персона
Анастасия Волочкова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги