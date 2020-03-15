Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова резко высказалась в адрес журналистки радиостанции "Говорит Москва", которая спросила ее о вечеринке с сухим льдом.

Так, как передает "Говорит Москва", Волочкова заявила, что мужчины часто устраивают ей подобные сюрпризы, а женщины, критикующие это, просто завидуют ей.

Анастасия Волочкова womanhit.ru

"У меня, моя хорошая, праздник каждый день, и я любима мужчинами, мне они праздник устраивают реально каждый день. С цветами, с подношениями, с сухим льдом, с мокрым. Пишут мне на лепешке мое имя, Анастасия, тмином. А вам, чем ваше имя написано? У вас его нет. Вы мне пишете с незнакомого номера. Вы вообще кто? Вы никто. Вот в чем разница, понимаете, наша с вами. Она таковой будет оставаться по жизни", – заявила Волочкова.

Анастасия Волочкова utro.ru

Кроме того, балерина назвала журналистку "недолюбленной страшной женщиной".

"Вы знаете, вы меня прямо даже заинтриговали, я посмотрела на ваше изображение в аватарке вашей, я теперь, конечно, все понимаю, ну какие праздники такой женщине. Последний вопрос: уведомляли ли меня производители… вы знаете, мне любимый человек устроил праздник. Это вещество, сухой лед, белые розы, сама любовь – это очень опасное вещество знаете для кого? Для вас, завистниц, недолюбленых, страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин. Вы же недолюбленные тети. Если бы вы были в любви, у вас бы не хватало времени сейчас писать мне эту чушь, простите. Я для вас опасность, мои котики, потому что вы страшные. Вот почему опасность для вас все вызывает. Все, что мне делают красиво мне мои мужчины, потрясающие, самые лучшие, самые сексуальные и самые крутые, потому что они все у меня. Потому что я такая женщина, достойная самых лучших мужчин. Вот поэтому это и есть для вас опасность", – добавила Волочкова.

Анастасия Волочкова msn.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анастасия Волочкова разозлила сеть вечеринкой с сухим льдом. Пользователи возмутились такому поступку балерины после недавнего скандала с подобной вечеринкой московской блогерши Екатерины Диденко, на которой из-за действия сухого льда погибли три человека.

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