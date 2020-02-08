Волочкова показалась обнаженной на улице зимой

Российская балерина Анастасия Волочкова показала новую фотографию, на которой она стоит на улице возле бани.

Фотоснимок светская львица продемонстрировала в своем Instagram-аккаунте.

На фото Волочкова после банных процедур стоит в купели полностью голая, прикрывшись веником.

"Лед и жара!" – подписала она свою публикацию.

Как сообщалось ранее, Анастасия Волочкова выложила фотографию, где она внутри большой железной клетки села в шпагат.

Кроме того, балерина показывала откровенное и интригующее фото с интересным признанием.

Напомним, Волочкова рассказала, что в недавнем прошлом она встречалась с голливудским актером Джимом Керри. По словам светской львицы, они вынуждены были расстаться из-за расстояния. Сам Керри информацию о романе с Волочковой не подтвердил.

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