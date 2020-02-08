Главная Новости
8 февраля • обновлено в 23:27
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Волочкова показалась обнаженной на улице зимой

1.1т
Читать материал на украинском

Российская балерина Анастасия Волочкова показала новую фотографию, на которой она стоит на улице возле бани.

Фотоснимок светская львица продемонстрировала в своем Instagram-аккаунте.

На фото Волочкова после банных процедур стоит в купели полностью голая, прикрывшись веником.

"Лед и жара!" – подписала она свою публикацию.

Как сообщалось ранее, Анастасия Волочкова выложила фотографию, где она внутри большой железной клетки села в шпагат.

Кроме того, балерина показывала откровенное и интригующее фото с интересным признанием.

Напомним, Волочкова рассказала, что в недавнем прошлом она встречалась с голливудским актером Джимом Керри. По словам светской львицы, они вынуждены были расстаться из-за расстояния. Сам Керри информацию о романе с Волочковой не подтвердил.

Читайте также:

"Ноги страшные": голая Волочкова взбудоражила сеть фото

"Старушка!" Волочкова показала шпагат в крошечном купальнике и нарвалась на гнев сети

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги