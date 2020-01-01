"Старушка!" Волочкова показала шпагат в крошечном купальнике и нарвалась на гнев сети

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику сети, опубликовав новое фото своего шпагата.

Снимок появился на странице россиянки в Instagram 1 января. Она позировала в розовом миниатюрном купальнике, стоя в вертикальном шпагате.

"Высоко! Первый шпагат нового года. Прежде чем осуждать, задайтесь вопросом, можете ли вы так же?" – обратилась женщина к подписчикам.

Иллюстрация. Анастасия Волочкова instagram.com/volochkova_art

Волочкова в шпагате instagram.com/volochkova_art

В комментариях многие пользователи спросили в ответ, зачем им это умение. Как отметили они, это не самый важный навык в жизни. Некоторым комментаторам фото показалось вульгарным.

"Ты не устала ноги поднимать, старушка?" "Ноги задирать – не великий подвиг", "Насть! А нам-то зачем шпагат делать, ты не задавалась этим вопросом?" "Ну да, в любой непонятной ситуации – делай шпагат", – пишут под фотографией.

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Анастасия Волочкова Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Анастасия Волочкова рассказала своим поклонникам о радикальной смене имиджа.

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