Волочкова показала пышные формы в бикини. Фото

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками пикантным пляжным фото.

Так, на нем 44-летняя знаменитость позировала в откровенном бикини, продемонстрировав пышные формы. Соответствующий снимок Волочкова опубликовала на личной странице в Instagram.

"Прекрасное утро, прекрасное настроение, чудесное море. Поздравляю с началом учебного года! Моя Ариадна пошла уже в 9-й класс. Как быстро летит время! Желаю всем учащимся удачи, родителям и учителям – терпения и добра", – подписала публикацию балерина.

Анастасия Волочкова в откровенном бикини (Instagram Анастасии Волочковой)

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анастасии Волочковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Волочкова в откровенном белье (Instagram Анастасии Волочковой)

Волочкова продемонстрировала "пятую точку" (Instagram Анастасии Волочковой)

Волочкова показала свой фирменный шпагат (Instagram Анастасии Волочковой)

Волочкова сексуально позирует на камеру (Instagram Анастасии Волочковой)

Соблазнительная Волочкова (Instagram Анастасии Волочковой)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова повторила знаменитый трюк голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма и выполнила шпагат между двумя летательными аппаратами – гиропланами, которые являются гибридом самолета и вертолета.

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