Волочкова показала обнаженное фото после бани

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала очередное обнаженное фото. Она позировала в купели, прикрыв грудь веником.
Снимок Волочкова разместила на своей странице в Instagram.
"А еще, тонус коже придает ледяная вода и русская баня.Я закаляюсь с 13 ти лет и очень люблю воду. Она снимает негатив. И придает сил. А сейчас мы будем в плену мангала. Но мои салатные листья припасены для меня", - подписала фото балерина.
Отметим, Волочкова часто публикует достаточно откровенные снимки.
Моя любимая домашняя русская авторская балетная баня.🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом #баня #вечер
Тихий, спокойный, домашний вечер.😊 Я очень люблю русскую баню, свечи, уют, умиротворение, красоту и гармонию во всем. И в отношениях, конечно.🙏 🔥 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом #вечер
Кажется, я пришла в совершенную для себя форму...🐣💃 Или черезмерная стройность?🤷♀️ Много было нагрузки и не ем почти ничего.🙈 Вчера, представляете, утром съела 4 сырых перепелиных яйца, днём одно сырое куриное домашнее и перед сном второе...🐥 И мне хватило энергии позитива и любви.😊❤️🌺 Хотя, как-то я особо никогда и не была полного телосложения.🤷♀️ Просто по телеку меня как покажут, так хоть стой, хоть падай.🙈😂 Все абсолютно, встречающие меня лично люди, говорят одно и то же: что в жизни я совершенно другая! Искренняя, изящная, светлая и настоящая.😊 Лучше так, чем наоборот.😉 Ну что, дорогие, насладились комментами?😂 И ещё просьба, чтобы общение было предметным, прошу подкреплять ваши комменты своими селфи с вашими талиями, грудью, плечами, стройными ногами, попочками и лицами!😂😂😂 Я давно так не смеялась, простите!😂 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #платазауспех #солнце
Как же я соскучилась по любимой ледяной Купели и домашней русской бане!🙏 Мне так не хватало ее в Греции!🌴 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #платазауспех #солнце
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.
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