Волочкова показала обнаженное фото после бани

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала очередное обнаженное фото. Она позировала в купели, прикрыв грудь веником.

Снимок Волочкова разместила на своей странице в Instagram.

"А еще, тонус коже придает ледяная вода и русская баня.Я закаляюсь с 13 ти лет и очень люблю воду. Она снимает негатив. И придает сил. А сейчас мы будем в плену мангала. Но мои салатные листья припасены для меня", - подписала фото балерина.

Отметим, Волочкова часто публикует достаточно откровенные снимки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.

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