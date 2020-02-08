Села на шпагат в клетке: Волочкова похвасталась странным фото

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала новое фото в шпагате.

Снимок она обнародовала на своей странице в Instagram, рассказав, что репетирует спектакль "Балерина в зазеркалье цирка".

Анастасия Волочкова

Женщина позирует внутри большой железной клетки в своей "традиционной" позе. В шпагат она села, разместив ноги между прутьями. При этом за спиной Волочковой стоит продюсер постановки.

instagram.com/volochkova_art

"Птица в клетке", – написала в посте россиянка. Отметим, что она сопроводила подпись к фото довольно странными хештегами, такими как #я, #любовь, #радость, #цветы, #счастье, #мы, #море, #солнце.

Волочкову часто подвергают критике пользователи сети, поэтому она закрыла комментарии к посту.

Скриншот

Фото выступления Волочковой, которые она опубликовала в сторис Скриншот

Фото выступления Волочковой, которые она опубликовала в сторис Скриншот

Нашумевшие снимки Волочковой в шпагате, которые она публиковала ранее:

instagram.com/volochkova_art

instagram.com/volochkova_art

instagram.com/volochkova_art

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.