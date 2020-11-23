Волочкова показала элитную квартиру от экс-возлюбленного. Фото

Российская балерина Анастасия Волочкова показала свои роскошные петербургские апартаменты – квартиру в 200 квадратных метров, которую ей оставил бывший возлюбленный олигарх Сулейман Керимов.

На кадрах можно увидеть отделанную золотом просторную гостиную, спальную комнату с двуспальной кроватью с балдахином над ней, мраморную ванную и роскошные потолки с колоннами. Как призналась артистка, роспись этой квартиры делала компания, которая занималась росписью Эрмитажа. Об этом Волочкова рассказала в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале "НТВ" (чтобы просмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

По словам Анастасии Волочковой, в данной квартире она появляется редко, так как живет в загородном особняке в Московской области. За апартаменты ей приходится ежемесячно платить за коммунальные услуги 20 тысяч рублей. Однако продавать их она не намерена.

"Керимов подарил квартиру 200 метров. Просто роскошь, правда, я не могу с ней расстаться, но я там не живу. Она не пылится, недавно дочка приезжала. Потому что подарил Сулейман, она настолько близка сердцу. Там живет моя душа и его. Это дворец моей души", – заявила балерина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова рассказала о том, что ей удалось взыскать долг с бывшего мужа Игоря Вдовина через суд.