Волочкова похвасталась "голым" шпагатом: откровенные фото

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала фанатам серию новых фото, на которых изображена обнаженной.

Артистка позировала в бане, демонстрируя "фирменный" шпагат. Откровенные снимки Волочкова опубликовала на личной странице в Instagram.

Анастасия Волочкова StarHit

"Просто прекрасно я отдохнула после спектакля... Выспалась в уютном деревянном домике на свежем воздухе. А баня – просто шедевр! Я так люблю русскую баню!" – похвасталась Анастасия.

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За несколько часов с момента публикации снимки Волочковой собрали более 5 тысяч лайков.

Анастасия Волочкова Instagram.com/volochkova_art

Отметим, так как скандальную балерину часто подвергают критике пользователи сети за откровенные снимки, она закрыла комментарии к посту.

Анастасия Волочкова Instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова Instagram.com/volochkova_art

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.

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