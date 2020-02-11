Волочкова похвасталась "голым" шпагатом: откровенные фото

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала фанатам серию новых фото, на которых изображена обнаженной.
Артистка позировала в бане, демонстрируя "фирменный" шпагат. Откровенные снимки Волочкова опубликовала на личной странице в Instagram.
Анастасия Волочкова
StarHit
"Просто прекрасно я отдохнула после спектакля... Выспалась в уютном деревянном домике на свежем воздухе. А баня – просто шедевр! Я так люблю русскую баню!" – похвасталась Анастасия.
За несколько часов с момента публикации снимки Волочковой собрали более 5 тысяч лайков.
Анастасия Волочкова
Instagram.com/volochkova_art
Отметим, так как скандальную балерину часто подвергают критике пользователи сети за откровенные снимки, она закрыла комментарии к посту.
Анастасия Волочкова
Instagram.com/volochkova_art
Анастасия Волочкова
Instagram.com/volochkova_art
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.
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