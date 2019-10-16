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16 октября • обновлено в 11:09
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Абсолютно голая Волочкова похвасталась интимным развлечением: опубликовано видео

5.6т Читать материал на украинском

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками очередным "голым видео".

Так, на нем звезда позировала в ледяном купели, прикрыв голую грудь дубовыми вениками. Соответствующий ролик Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Фото: riafan.ru

"Вы знаете, я так не люблю осень, она такая унылая. Я как-то поведала об этом одному доброму человеку, который сказал: "Если тяжело в кармане и много денег, то любая погода прекрасна". Не могу с этим согласиться. Ведь если нет любви — никакой "тяжелый" карман не поможет", — сказала балерина.

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Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Анастасии Волочковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру

Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Анастасия Волочкова полностью голая в купели

Анастасия Волочкова полностью голая в купели

Фото из Instagram

Анастасия Волочкова продемонстрировала "пятую точку"

Анастасия Волочкова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Анастасия Волочкова продемонстрировала фирменный шпагат

Анастасия Волочкова продемонстрировала фирменный шпагат

Фото из Instagram

Анастасия Волочкова оголила грудь

Анастасия Волочкова оголила грудь

Фото из Instagram

Мои искренние мысли из ледяной купели о том, что тянет вниз, или поднимает ввысь...🍁 Я специально пока оставила комментарии открытыми, потому что мне интересно мнение моих подписчиков на этот счёт... (счёт мыслей, а не денег.. не все измеряется деньгами) #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова делилась с поклонниками вульгарным снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала его, будучи изрядно пьяной.

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Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
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