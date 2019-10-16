Абсолютно голая Волочкова похвасталась интимным развлечением: опубликовано видео

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками очередным "голым видео".

Так, на нем звезда позировала в ледяном купели, прикрыв голую грудь дубовыми вениками. Соответствующий ролик Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Анастасия Волочкова Фото: riafan.ru

"Вы знаете, я так не люблю осень, она такая унылая. Я как-то поведала об этом одному доброму человеку, который сказал: "Если тяжело в кармане и много денег, то любая погода прекрасна". Не могу с этим согласиться. Ведь если нет любви — никакой "тяжелый" карман не поможет", — сказала балерина.

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Анастасии Волочковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Анастасия Волочкова полностью голая в купели Фото из Instagram

Анастасия Волочкова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Анастасия Волочкова продемонстрировала фирменный шпагат Фото из Instagram

Анастасия Волочкова оголила грудь Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова делилась с поклонниками вульгарным снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала его, будучи изрядно пьяной.

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