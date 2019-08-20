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"Волочкова плачет": Лобода взбудоражила сеть, сев на шпагат

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть продемонстрировав способности своего тела. Так, артистка в черном купальнике села на шпагат.

Снимок Лобода разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Многие поклонники певицы сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой.

"Волочкова плачет": Лобода взбудоражила сеть, сев на шпагат
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"Решила с Волочковой соревноваться?", "Волочкова не переживет. Ее шпагаты увели", "Волочкова плачет", "Все восхищаются формами, но лучше бы восхищались поступками", - пишут в сети.

"Волочкова плачет": Лобода взбудоражила сеть, сев на шпагат
"Волочкова плачет": Лобода взбудоражила сеть, сев на шпагат
"Волочкова плачет": Лобода взбудоражила сеть, сев на шпагат
"Волочкова плачет": Лобода взбудоражила сеть, сев на шпагат
"Волочкова плачет": Лобода взбудоражила сеть, сев на шпагат

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода и MARUV зажгли на российском фестивале.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Светлана Лобода
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