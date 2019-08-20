"Волочкова плачет": Лобода взбудоражила сеть, сев на шпагат

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть продемонстрировав способности своего тела. Так, артистка в черном купальнике села на шпагат.

Снимок Лобода разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Многие поклонники певицы сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой.

"Решила с Волочковой соревноваться?", "Волочкова не переживет. Ее шпагаты увели", "Волочкова плачет", "Все восхищаются формами, но лучше бы восхищались поступками", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода и MARUV зажгли на российском фестивале.

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