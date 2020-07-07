Волочкова отсудила у бывшего "мужа-альфонса" миллионы: что известно о скандале

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, что ей удалось взыскать долг с бывшего мужа Игоря Вдовина через суд.

По словам артистки, она 12 лет назад дала в долг мужчине 3 миллиона долларов на строительство элитного жилого комплекса в Астрахани. Все эти годы, как отметила Волочкова, Вдовин обещал вернуть ей деньги с процентами, однако задолженность до сих пор не была погашена, а часть квартир так и не достроены, как и сам дом. Поэтому она обратилась в суд Астрахани, который "встал на ее сторону", передают "Дни.ру".

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин (фото – paparazzi.ru)

Балерина также призналась, что Вдовин пытался откупиться 20 недостроенными квартирами в новом жилом комплексе. Однако она ответила отказом, подсчитав, что это покроет только треть суммы.

Волочкова назвала своего мужа "альфонсом и непорядочным человеком" и заявила, что выиграть суд для нее было делом чести.

"Все эти годы мой бывший муж живет припеваючи на мои деньги и на те самые проценты, которых мне хватало бы на жизнь. Так поступают альфонсы и непорядочные люди, у которых отсутствует совесть. Я пошла в суд и выиграла его. Это было дело чести", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший бойфренд Анастасии Волочковой, бизнесмен Владислав Фоменко подал на нее в суд и требовал возместить ему 130 миллионов рублей. Так, мужчина заявлял, что балерина использовала его "в целях неосновательного обогащения".