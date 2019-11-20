Главная Новости
20 ноября • обновлено в 19:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Волочкова отдыхает": Лобода показала идеальный шпагат на пикантных фото

1.5т
Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж новыми яркими кадрами.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий, показав, как села на шпагат на "банане".

"Не паникуем. Все идет согласно плану", – подписала певица под одним из снимков.

Новости
Полуголая и в кожаном ошейнике: Тодоренко взбудоражила сеть пикантным фото
Лобода на "банане"

Лобода на "банане"

instagram/lobodaofficial

Поклонники были в восторге от снимков. Некоторые даже сравнили Лободу с балериной Анастасией Волочковой, которая только и делает, что публикует фото со шпагатами во всех вариациях.

"Волочкова отдыхает", "Эти ноги нереальные", "Светлана, вы нас дразните", "Шпагатами нас балует другая! А ты Светочка давай лучше пой", "Офигеть", "Волочкова, ты ли это", "Просто пушка", – написали в комментариях.

Лобода растянулась в шпагате

Лобода растянулась в шпагате

instagram/lobodaofficial

Лобода в купальнике на "банане"

Лобода в купальнике на "банане"

instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода показала шпагат на "банане2

Светлана Лобода показала шпагат на "банане2

instagram/lobodaofficial

"Волочкова отдыхает": Лобода показала идеальный шпагат на пикантных фото
"Волочкова отдыхает": Лобода показала идеальный шпагат на пикантных фото
"Волочкова отдыхает": Лобода показала идеальный шпагат на пикантных фото
"Волочкова отдыхает": Лобода показала идеальный шпагат на пикантных фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода вызвала неоднозначную реакцию, позируя на постели в одном бюстгальтере .

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Светлана Лобода
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги