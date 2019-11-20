"Волочкова отдыхает": Лобода показала идеальный шпагат на пикантных фото

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж новыми яркими кадрами.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий, показав, как села на шпагат на "банане".

"Не паникуем. Все идет согласно плану", – подписала певица под одним из снимков.

Лобода на "банане" instagram/lobodaofficial

Поклонники были в восторге от снимков. Некоторые даже сравнили Лободу с балериной Анастасией Волочковой, которая только и делает, что публикует фото со шпагатами во всех вариациях.

"Волочкова отдыхает", "Эти ноги нереальные", "Светлана, вы нас дразните", "Шпагатами нас балует другая! А ты Светочка давай лучше пой", "Офигеть", "Волочкова, ты ли это", "Просто пушка", – написали в комментариях.

Лобода растянулась в шпагате instagram/lobodaofficial

Лобода в купальнике на "банане" instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода показала шпагат на "банане2 instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода вызвала неоднозначную реакцию, позируя на постели в одном бюстгальтере .

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