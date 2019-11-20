"Волочкова отдыхает": Лобода показала идеальный шпагат на пикантных фото

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж новыми яркими кадрами.
Звезда опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий, показав, как села на шпагат на "банане".
"Не паникуем. Все идет согласно плану", – подписала певица под одним из снимков.
Лобода на "банане"
instagram/lobodaofficial
Поклонники были в восторге от снимков. Некоторые даже сравнили Лободу с балериной Анастасией Волочковой, которая только и делает, что публикует фото со шпагатами во всех вариациях.
"Волочкова отдыхает", "Эти ноги нереальные", "Светлана, вы нас дразните", "Шпагатами нас балует другая! А ты Светочка давай лучше пой", "Офигеть", "Волочкова, ты ли это", "Просто пушка", – написали в комментариях.
Лобода растянулась в шпагате
instagram/lobodaofficial
Лобода в купальнике на "банане"
instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода показала шпагат на "банане2
instagram/lobodaofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода вызвала неоднозначную реакцию, позируя на постели в одном бюстгальтере .
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