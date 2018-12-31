Волочкова наконец показала своего любовника: сеть в недоумении

Российская балерина Анастасия Волочкова в преддверии Нового года раскрыла секрет, который хранила достаточно долгое время. Танцовщица показала своего любимого человека.

К большому удивлению фанатов, им оказался бывший супруг Волочковой и отец ее дочери Ариадны бизнесмен Игорь Вдовин. Фото с ним балерина опубликовала на своей странице в Instagram.

"Cамое главное, что рядом самые близкие люди: моя дочь и мой любимый мужчина.

Ваш год прошёл в догадках по поводу того, с кем я живу и как. В поиске моего мужчины по штанам, часам, ремням и рукам. Вы писали, что Ариша пропала и я не стала ничего постить в ответ, потому что я всегда рядом со своими любимыми, а они со мной", — написала Волочкова в своем новогоднем поздравлении.

В сети неоднозначно отреагировали на нового любовника балерины. Одни искренне обрадовались воссоединению семьи. Другие же предупредили Волочкову об опасности.

Волочкова и Вдовин Instagram Волочковой

Волочкова и Вдовин Instagram Волочковой

Волочкова и Вдовин Instagram Волочковой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова интригующе прокомментировала слухи о ее новом возлюбленном, которые появились в российских СМИ.

Недавно якобы гражданская жена охранника одного из московских отелей рассказала, что балерина имеет отношения с ее супругом. Анастасия же рассказала, что у нее действительно есть возлюбленный, однако с охранником она никогда не имела романа.