Главная Новости
30 января • обновлено в 10:11
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Волнуется и переживает": Собчак неожиданно заметили на встрече с врачом

621
Читать материал на украинском

Российскую политика и телеведущую Ксению Собчак заметили в одной из московских клиник. На днях она встретилась с известным пластическим хирургом Сергеем Блохиным в его клинике.

По словам очевидцев, когда 38-летняя журналистка прибыла на прием ее лично встретил Блохин, пишет "СтарХит".

"Волнуется и переживает": Собчак неожиданно заметили на встрече с врачом

instagram.com/xenia_sobchak

Новости
Собчак защищала Богомолова от журналистов и угодила в лавстори

Специализируется хирург Сергей Блохин на двух видах операций — омоложении, пластике груди и лицевой пластике.

"Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина. Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику. Было заметно, что она волнуется и переживает. Прием длился около получаса", - сообщил очевидец.
"Волнуется и переживает": Собчак неожиданно заметили на встрече с врачом

instagram.com/xenia_sobchak

"Волнуется и переживает": Собчак неожиданно заметили на встрече с врачом

instagram.com/xenia_sobchak

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак выругалась в прямом эфире на российском телевидении из-за комика и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Мария Дидык
Персона
Ксения Собчак
Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги