"Волнуется и переживает": Собчак неожиданно заметили на встрече с врачом

Российскую политика и телеведущую Ксению Собчак заметили в одной из московских клиник. На днях она встретилась с известным пластическим хирургом Сергеем Блохиным в его клинике.

По словам очевидцев, когда 38-летняя журналистка прибыла на прием ее лично встретил Блохин, пишет "СтарХит".

instagram.com/xenia_sobchak

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Специализируется хирург Сергей Блохин на двух видах операций — омоложении, пластике груди и лицевой пластике.

"Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина. Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику. Было заметно, что она волнуется и переживает. Прием длился около получаса", - сообщил очевидец.

instagram.com/xenia_sobchak

instagram.com/xenia_sobchak

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак выругалась в прямом эфире на российском телевидении из-за комика и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина.

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