Вольнова впервые о самоубийстве матери: полжизни тянула за собой чувство вины

Украинская актриса и телеведущая Светлана Вольнова впервые откровенно рассказала о самоубийстве матери.

В программе "Життя відомих людей" знаменитость призналась, что трагедия перевернула ее жизнь. Тогда ведущая проживала в Санкт-Петербурге (Россия), ее семья имела дворянские корни, а воспитанием девочки занималась бабушка.

Вольнова рассказала, что папа с ней был очень строгим. С пяти лет он учил ее правильно держать вилку и нож, не сутулиться. А маму звезда запомнила изысканной красавицей.

Светлана Вольнова рассказала, что тяжело пережила самоубийство матери vesti.dp.ua

"У нее был рак головного мозга. И ей осталось совсем немного, она просто не хотела, чтобы мы мучились с ней. Она пошла и бросилась под электричку", – поделилась Вольнова.

Светлане было 16 лет, когда случилась трагедия. Тогда из-за стресса отец пережил клиническую смерть. В одно мгновение ведущая поняла, что нужно взрослеть и становиться главой семьи.

"Ты думаешь постоянно, что ты могла ее остановить. Чувство вины я тянула за собой огромным панцирем половину своей жизни", – добавила Вольнова.

Как сообщал OBOZREVATEL, известного советского поэта-песенника, сценариста, родственника лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака Борис Пургалин (настоящая фамилия – Пастернак) нашли мертвым в Москве. Ему было 84 года. Писатель покончил жизнь самоубийством.

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