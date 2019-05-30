Волчицы в шоке: у Винника прокомментировали его уход в политику

Украинский певец и секс-символ эстрады Олег Винник, который якобы собрался уйти в политику, не будет баллотироваться в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Такое мнение высказал его продюсер Александр Горбенко, назвав слухи "полной чушью". Об этом пишет "Новое время".

"Сейчас мы ездим со стадионным туром от Ужгорода до Северодонецка, делимся с людьми счастьем, эмоциями и новыми песнями… И не читаем всякую чушь", — заявил он, очевидно, намекнув на информацию, которую распространили в СМИ.

Олег Винник Instagram @olegg.vynnyk

Отметим: ранее журналистка Янина Соколова рассказала, что ей предложили войти в списки политической силы "Моя стабільність", которая поучаствует во внеочередных выборах в Раду. Вместе с ней в партии должны были числиться Олег Винник и народный артист Украины Виктор Павлик.

Интересно, что Павлик в свою очередь подтвердил то, что в настоящее время ведет переговоры с лидером партии "Стабильность" Василием Журавлевым об участии в досрочных парламентских выборах 21 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, также о создании своей политической партии заявила и украинская поп-дива Оля Полякова. Она указала, что это будет "первая женская партия в Украине", однако политическая сила не пойдет на внеочередные выборы в Верховую Раду в 2019 году, а сначала наберется опыта и тогда начнет свою деятельность в парламенте. Ранее продюсер артистки уже говорил о намерениях певицы пойти в политику.

После года раздумий в политику пошел и лидер “Океана Эльзы”, певец Святослав Вакарчук. Через несколько недель после президентских выборов он публично запустил партию “Голос” и объявил об участии в избирательной гонке.

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