Вокруг премии "Эмми" возник скандал: 50 Cent выступил с расистским призывом

Афроамериканский хип-хоп-исполнитель 50 Cent предложил жюри американской телевизионной премии "Эмми" поцеловать его в "черную задницу" за то, что несправедливо оценивают сериалы.

Об этом певец заявил на своей странице в Instagram. Артист возмутился, что сериал "Власть в ночном городе", где он был продюсером, ни разу не номинировали на премию.

"Хорошо, "Эмми", вот моя черная задница, можете ее поцеловать! К черту вашу организацию, меня интересуют только награды NAACP (Национальной организации по улучшению жизни цветных людей. – Ред.)", – сообщил рэпер и прикрепил к публикации фото ягодиц скульптуры.

Рэпер гневно ответил жюри "Эмми" Скриншот Instagram

Отметим, премьера сериала "Власть в ночном городе" состоялась в 2014 году. Проект получил популярность среди американцев и получил 11 номинаций на премию NAACP.

Сериал "Власть в ночном городе" Game-OST.Ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лос-Анджелесе (США) уже объявили всех номинантов семьдесят второй ежегодной церемонии награждения телевизионных проектов премией "Эмми" 2020 года.