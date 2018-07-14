"Вокруг полно педофилов!" В сеть попало фото полностью голой Курниковой

Экс-теннисистка и супруга певца Энрике Иглесиаса Анна Курникова показала детское фото, на котором она полностью голая.

На нем она купается в водоеме. Кроме бывшей спортсменки, на снимке запечатлен мужчина, который держит ее на руках.

Эта деталь вызвала в сети настоящую дискуссию. "Глупый поступок. Лет 30 бы назад это выглядело бы "миленько", а сейчас всем известно, что вокруг не счесть педофилов", - пишут пользователи.

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Однако другие тут же вступаются за Курникову. "Может, это ее папа? Совсем с головой не в порядке?".

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