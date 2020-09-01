Вокалистку Little Big затравили в сети из-за развода лидера группы Прусикина
Вокалистку Little Big Софью Таюрскую затравили в сети из-за развода лидера группы Ильи Прусикина со своей женой Ириной Смелой, которая выступает под псевдонимом Татарка.
Ранее в видеообращении супруги объяснили, что нельзя построить счастливую семью на расстоянии. Поэтому они приняли решение остаться друзьями. Очевидно, поклонники не поверили паре и решили обвинить во всем Таюрскую, оставляя гневные комментарии под ее публикациями в Instagram.
"Только после долгих лет замужества ты поймешь и поставишь себя на ее (Ирины Смелой. – Ред.) место", "Соня, не ты ли стала яблоком раздора в семье Ильи и Ирины? Очень печально, что так произошло", – написали в комментариях.
При этом некоторые поклонники защищали артистку от хейтеров. Они призвали Таюрскую публично сказать, что это не она стала причиной развода пары.
"Люди опомнитесь! Вам нравится творчество или нравится заглядывать в чужую жизнь?", "Сонь, сейчас могу пожелать тебе только стальных нервов", "У нее парень есть, все об этом знают", – написали пользователи соцсети.
Таюрская отреагировала на обвинения в ее сторону и заявила, что устала от травли подписчиков. Также она предупредила, что будет удалять плохие комментарии, потому что за ее жизнью в соцсети следит ее семья.
Напомним, что Прусикин и Смелая поженились в 2016 году. Пара воспитывает сына Добрыню. Однако 31 августа 2020 года они заявили, что решили расстаться. Прусикин рассказал, что из-за концертов Little Big постоянно был в разъездах, а его жена "просто ждала".
Смотрите видео Прусикина и Смелой о разводе:
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