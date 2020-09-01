Вокалистку Little Big затравили в сети из-за развода лидера группы Прусикина

Вокалистку Little Big Софью Таюрскую затравили в сети из-за развода лидера группы Ильи Прусикина со своей женой Ириной Смелой, которая выступает под псевдонимом Татарка.

Ранее в видеообращении супруги объяснили, что нельзя построить счастливую семью на расстоянии. Поэтому они приняли решение остаться друзьями. Очевидно, поклонники не поверили паре и решили обвинить во всем Таюрскую, оставляя гневные комментарии под ее публикациями в Instagram.

"Только после долгих лет замужества ты поймешь и поставишь себя на ее (Ирины Смелой. – Ред.) место", "Соня, не ты ли стала яблоком раздора в семье Ильи и Ирины? Очень печально, что так произошло", – написали в комментариях.

Вокалистку Little Big затравили из-за развода Прусикина Instagram Сони Таюрской

Таюрскую затравили в соцсети из-за развода Прусикина Instagram Сони Таюрской

При этом некоторые поклонники защищали артистку от хейтеров. Они призвали Таюрскую публично сказать, что это не она стала причиной развода пары.

"Люди опомнитесь! Вам нравится творчество или нравится заглядывать в чужую жизнь?", "Сонь, сейчас могу пожелать тебе только стальных нервов", "У нее парень есть, все об этом знают", – написали пользователи соцсети.

Таюрская и Прусикин Instagram Сони Таюрской

Таюрская отреагировала на обвинения в ее сторону и заявила, что устала от травли подписчиков. Также она предупредила, что будет удалять плохие комментарии, потому что за ее жизнью в соцсети следит ее семья.

Напомним, что Прусикин и Смелая поженились в 2016 году. Пара воспитывает сына Добрыню. Однако 31 августа 2020 года они заявили, что решили расстаться. Прусикин рассказал, что из-за концертов Little Big постоянно был в разъездах, а его жена "просто ждала".

Смотрите видео Прусикина и Смелой о разводе:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала, как пережила развод с пластическим хирургом Эдгаром. Также она дала советы женщинам, как не "сломаться" после тяжелого развода.

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