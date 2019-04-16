МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Вокалистка "Ранеток" восхитила сеть обнаженным фото

1.6тЧитать материал на украинском

Российская певица и актриса, солистка некогда популярного девичьего коллектива "Ранетки" Евгения Огурцова показала поклонникам откровенное фото. На нем она позирует в кружевных трусиках прикрывая обнаженную грудь рукой.

Вместе с фото на своей странице в социальной сети Instagram, артистка опубликовала историю о своем супруге, с которым она сейчас находится в бракоразводном процессе.

Вокалистка "Ранеток" восхитила сеть обнаженным фото
Новости
"По России не рыдаете? Стыдоба!" Галкин разгневал сеть "плачем" по сгоревшему Нотр-Даму

Сегодня пол дня ждали папу Марка😌 я, в полной уверенности, что он побудет с сыном минимум часа два, распланировала себе кучу дел! Но, выясняется, что он приехал буквально на 40 минут, ибо у него машина в аренде🤔 куда делась его машина- не ясно! Почему бы не приехать своим ходом- вообще непонятно! Раньше я бы забила на всё и подстроилась под его планы! Но теперь уже хватит! Я спокойно поехала по своим делам и вернулась спустя полтора часа и вы знаете, совсем не чувствовала себя виноватой 😂 впервые! Чужие сложности не мои сложности! Если его не парит, как я справляюсь, тогда почему я должна думать о его арендах-хуендах?

Публикация от ОДНОГЛАЗЫЙ БЛОГЕР (@ogyrtsova_official)

"Класс! Отращивай рыжие кудри до пояса", "Это так красиво и так вкусно! И женственно!", "Женечка, ты большая умничка!", "Ты потрясающая! Беру с тебя пример", "Как это сексуально!", - пишут в комментариях.

Вокалистка "Ранеток" восхитила сеть обнаженным фото
Вокалистка "Ранеток" восхитила сеть обнаженным фото
Вокалистка "Ранеток" восхитила сеть обнаженным фото
Вокалистка "Ранеток" восхитила сеть обнаженным фото
Вокалистка "Ранеток" восхитила сеть обнаженным фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица, экс-участница некогда популярной группы "Ранетки" Елена Третьякова встала на защиту своей подруги и коллеги Жени Огурцовой, которую бросил муж с больным ребенком.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения