Вокалистка "Ранеток" восхитила сеть обнаженным фото

Российская певица и актриса, солистка некогда популярного девичьего коллектива "Ранетки" Евгения Огурцова показала поклонникам откровенное фото. На нем она позирует в кружевных трусиках прикрывая обнаженную грудь рукой.

Вместе с фото на своей странице в социальной сети Instagram, артистка опубликовала историю о своем супруге, с которым она сейчас находится в бракоразводном процессе.

"Класс! Отращивай рыжие кудри до пояса", "Это так красиво и так вкусно! И женственно!", "Женечка, ты большая умничка!", "Ты потрясающая! Беру с тебя пример", "Как это сексуально!", - пишут в комментариях.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица, экс-участница некогда популярной группы "Ранетки" Елена Третьякова встала на защиту своей подруги и коллеги Жени Огурцовой, которую бросил муж с больным ребенком.

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