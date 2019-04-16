Вокалистка "Ранеток" восхитила сеть обнаженным фото

Российская певица и актриса, солистка некогда популярного девичьего коллектива "Ранетки" Евгения Огурцова показала поклонникам откровенное фото. На нем она позирует в кружевных трусиках прикрывая обнаженную грудь рукой.
Вместе с фото на своей странице в социальной сети Instagram, артистка опубликовала историю о своем супруге, с которым она сейчас находится в бракоразводном процессе.
Сегодня пол дня ждали папу Марка😌 я, в полной уверенности, что он побудет с сыном минимум часа два, распланировала себе кучу дел! Но, выясняется, что он приехал буквально на 40 минут, ибо у него машина в аренде🤔 куда делась его машина- не ясно! Почему бы не приехать своим ходом- вообще непонятно! Раньше я бы забила на всё и подстроилась под его планы! Но теперь уже хватит! Я спокойно поехала по своим делам и вернулась спустя полтора часа и вы знаете, совсем не чувствовала себя виноватой 😂 впервые! Чужие сложности не мои сложности! Если его не парит, как я справляюсь, тогда почему я должна думать о его арендах-хуендах?
"Класс! Отращивай рыжие кудри до пояса", "Это так красиво и так вкусно! И женственно!", "Женечка, ты большая умничка!", "Ты потрясающая! Беру с тебя пример", "Как это сексуально!", - пишут в комментариях.
Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица, экс-участница некогда популярной группы "Ранетки" Елена Третьякова встала на защиту своей подруги и коллеги Жени Огурцовой, которую бросил муж с больным ребенком.
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