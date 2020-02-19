"Войны нет?" Украинский продюсер разгромил звезд, выступающих в России

Каждый украинский артист, выступающий в России, позволяет кремлевской пропаганде распространять мнение, что никакой войны против Украины нет.

Об этом заявил в эфире ObozTV продюсер и музыкальный менеджер Виталий Климов. По его словам, Россия сейчас заинтересована в приглашении как можно большего числа исполнителей из Украины.

"В интересах России открыть двери для всех украинских исполнителей, в том числе и для поющих на украинском языке, кроме тех, кто жестко высказывается по поводу войны. Это способ легитимизировать мнение о том, что войны нет", – заявил продюсер.

"Надо понимать, что каждое выступление украинского исполнителя там, что бы не думал сам украинский исполнитель, это сигнал обычному россиянину, что войны нет. Ваша страна с нами не воюет, иначе что я тут делаю?" – пояснил он.

Климов отметил, что данное правило распространяется и на украинских спортсменов.

"Дело в том, что публичный человек – ученый, деятель искусства, спортсмен – сам не понимает важную вещь. Как только он становится публичным, он фактически выполняет, хочет он этого или нет, пропагандистскую роль фактом своего существования, своей публичности. Он может этого не хотеть, не понимать, но это природа публичности как таковой. Большинство не понимает", – подчеркнул продюсер.

rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный продюсер Владимир Бебешко выступил в защиту певицы Софии Ротару, которая регулярно дает концерты в России.

Народный артист Украины Иво Бобул считает, что Украина намного меньше, чем Россия, заботится о своих звездах шоу-бизнеса.

В свою очередь, продюсер Игорь Кондратюк назвал "безголовыми" украинских артистов, выступающих в аннексированном Крыму.

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