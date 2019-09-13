Главная Новости
14 сентября • обновлено в 01:18
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Войди в меня": полуголая Собчак устроила секс-представление на собственной свадьбе. Видео 18+

2.2т Читать материал на украинском

Российская телеведущая Ксения Собчак устроила эротические танцы на собственной свадьбе с режиссером Константином Богомоловым.

Соответствующее видео распространил Telegram-канал "Только никому" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах Собчак в откровенном белье и с красной подвязкой станцевала в компании полураздетых мужчин в мантиях и портупеях. На фоне плясок Собчак звучала кавер-версия композиции Ирины Аллегровой "Войди в меня". При этом, самые пикантные моменты танца сопровождали характерные звуки.

Новости
Приехали на катафалке: появилось видео Собчак и Богомолова в ЗАГСе
Полуголая Собчак устроила секс-представление на свадьбе

Полуголая Собчак устроила секс-представление на свадьбе

Скриншот из видео

Полуголая Собчак устроила секс-представление на свадьбе

Полуголая Собчак устроила секс-представление на свадьбе

Скриншот из видео

"Если после этого перформанса кто-то нам в ближайшие несколько месяцев хотя бы намекнёт, что Собчак беременная, распнем и сожжём на костре!" – подписал видео автор.

В конце представления невеста устремилась к собравшимся возле сцены зрителям, бросая взгляды в толпу и на камеру.

Собчак устроила секс-представление на свадьбе

Собчак устроила секс-представление на свадьбе

tv.ua

Внимание! Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали страстный поцелуй Собчак и Богомолова на свадьбе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Ксения Собчак Константин Богомолов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
2
Смешно
2
Интересно
2
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel