"Войди в меня": полуголая Собчак устроила секс-представление на собственной свадьбе. Видео 18+

Российская телеведущая Ксения Собчак устроила эротические танцы на собственной свадьбе с режиссером Константином Богомоловым.

Соответствующее видео распространил Telegram-канал "Только никому" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах Собчак в откровенном белье и с красной подвязкой станцевала в компании полураздетых мужчин в мантиях и портупеях. На фоне плясок Собчак звучала кавер-версия композиции Ирины Аллегровой "Войди в меня". При этом, самые пикантные моменты танца сопровождали характерные звуки.

Полуголая Собчак устроила секс-представление на свадьбе Скриншот из видео

Полуголая Собчак устроила секс-представление на свадьбе Скриншот из видео

"Если после этого перформанса кто-то нам в ближайшие несколько месяцев хотя бы намекнёт, что Собчак беременная, распнем и сожжём на костре!" – подписал видео автор.

В конце представления невеста устремилась к собравшимся возле сцены зрителям, бросая взгляды в толпу и на камеру.

Собчак устроила секс-представление на свадьбе tv.ua

Внимание! Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали страстный поцелуй Собчак и Богомолова на свадьбе.

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