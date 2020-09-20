Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно
Супермодель Наталья Водянова во второй раз вышла замуж. Избранником ее стал наследник многомиллиардной модной империи LVMH Антуан Арно.
Об этом сообщает издание Tatler.
Звездная пара официально стали мужем и женой 19 сентября. Роспись состоялась в парижской мэрии под личным контролем мэра города Анн Идальго.
К слову, Водянова и Арно давно планировали роскошную свадьбу на 300 гостей. Они должны были обвенчаться 27 июня, однако из-за пандемии все торжества были отменены.
Напомним, модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно познакомились в 2007 году, однако официально встречаться пара начала лишь в 2011-м. В мае 2014-го на свет появился их первый общий сын Максим, а в июне 2016-го — Роман. 28 февраля 2019 года Водянова получила предложение руки и сердца от Арно.
Стоит отметить, что это уже второй брак Водяновой. До этого модель была замужем за аристократом Джастином Портманом. От него звезда родила троих детей: дочь Неву (март 2006-го) и сыновей Лукаса (декабрь 2001-го) и Виктора (сентябрь 2007-го).
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