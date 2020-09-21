Водянова показала первые фото и видео со свадьбы с Антуаном Арно

Супермодель Наталья Водянова показала первые фото и видео со свадьбы с французским миллионером Антуаном Арно.

Трогательные кадры она опубликовала на личной странице в Instagram. Напомним, что пара узаконила свои отношения 19 сентября в парижской мэрии под личным контролем мэра города Анн Идальго (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Наталья предстала в изящном платье от дизайнера Ульяны Сергеенко, а в руках держала букет полевых цветов. Свой образ она дополнила небрежной укладкой и легким макияжем. Что касается ее избранника, то для церемонии бракосочетания он выбрал синий костюм, белую рубашку и голубой галстук.

Наталья Водянова и Антуан Арно познакомились в 2007 году, однако официально встречаться пара начала лишь в 2011-м. В мае 2014-го на свет появился их первый общий сын Максим, а в июне 2016-го – Роман. 28 февраля 2019 года Водянова получила предложение руки и сердца от Арно.

Ранее OBOZREVATEL предлагал вспомнить путь Водяновой к карьере модели и взглянуть на самые яркие и откровенные ее фото.