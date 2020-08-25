Водонаева взяла в руки автомат и высмеяла Лукашенко с сыном. Фото

Звезда Instagram и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева вместе со своим сыном Богданом спародировала президента Беларуси Александра Лукашенко и его наследника Николая.

Так, на личной странице в Instagram, знаменитость опубликовала фото с мальчиком в военной форме и с оружием в руках, иронично намекнув на недавнее появления на публике вооруженного Лукашенко с сыном.

"Кто тут настоящий батька с сыном?" – прокомментировала публикацию Водонаева.

Водонаева взяла в руки автомат и высмеяла Лукашенко с сыном (Instagram Алены Водонаевой)

Александр Лукашенко с сыном Николаем (коллаж)

Она на также высказала мнение, что уроки начальной военной подготовки для мальчиков должны быть в обязательной программе российских школ.

"Кстати, я за то, чтобы НВП был обязательным предметом у мальчиков в школе. Мужчина должен пройти эти уроки. Я сама загорелась. Уже нашла курс спецподготовки от инструкторов спецназа для гражданских", – подытожила Водонаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 15-летний сын белорусского президента Александра Лукашенко Николай появился на провластном митинге в Минске. Его внешний вид раскритиковали в сети, сравнив парня с охранником.