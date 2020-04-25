Водонаева показала пышную грудь на камеру: пикантные фото

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", модель и ведущая Алена Водонаева поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила пышную грудь.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в розовом платье с глубоким декольте. Свой образ Водонаева дополнила массивными украшениями.

Алена Водонаева Фото: instagram/alenavodonaeva

"Я уже привыкла к кухне за это время. Научилась готовить много новых блюд и даже стала печь. Сегодня впервые в жизни буду делать яблочный пирог", – написала звезда.

Алена Водонаева сексуально позирует на камеру Фото: instagram/alenavodonaeva

Алена Водонаева засветила пышную грудь Фото: instagram/alenavodonaeva

Алена Водонаева в пикантной фотосессии Фото: instagram/alenavodonaeva

Соблазнительная Алена Водонаева Фото: instagram/alenavodonaeva

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Водонаевой и засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная российская певица Нюша опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позировала в эффектном купальнике.