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25 апреля • обновлено в 13:31
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Водонаева показала пышную грудь на камеру: пикантные фото

2.4т
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Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", модель и ведущая Алена Водонаева поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила пышную грудь.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в розовом платье с глубоким декольте. Свой образ Водонаева дополнила массивными украшениями.

Алена Водонаева

Алена Водонаева

Фото: instagram/alenavodonaeva

"Я уже привыкла к кухне за это время. Научилась готовить много новых блюд и даже стала печь. Сегодня впервые в жизни буду делать яблочный пирог", – написала звезда.

Алена Водонаева сексуально позирует на камеру

Алена Водонаева сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/alenavodonaeva

Алена Водонаева засветила пышную грудь

Алена Водонаева засветила пышную грудь

Фото: instagram/alenavodonaeva

Алена Водонаева в пикантной фотосессии

Алена Водонаева в пикантной фотосессии

Фото: instagram/alenavodonaeva

Соблазнительная Алена Водонаева

Соблазнительная Алена Водонаева

Фото: instagram/alenavodonaeva

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Водонаевой и засыпали ее комплиментами.

Водонаева показала пышную грудь на камеру: пикантные фото
Водонаева показала пышную грудь на камеру: пикантные фото
Водонаева показала пышную грудь на камеру: пикантные фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная российская певица Нюша опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позировала в эффектном купальнике.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Алена Водонаева
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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