Звезда Instagram и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева отреагировала на травлю Регины Тодоренко в сети из-за ее высказывания о домашнем насилии.

Так, на своем YouTube-канале знаменитость опубликовала видео, в котором заявила, что в скандале с телеведущей ее возмущают не столько слова Тодоренко, сколько реакция, которая за этим последовала (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Алена Водонаева кадр из видео

"Регина Тодоренко ошарашила всех знанием семейных расстановок, заявив всем, что женщинам, которых насиловали, нравится быть жертвами. После этого, правда, Регина несколько раз извинилась за свои слова, но этого не хватило, чтобы убедить людей. Уж не знаю, какие жертвы насилия рассказывали Регине о своем опыте, но я близко знакома со многими девушками, которые уже много лет справляются с последствиями мужской тирании. И ни один психотерапевт не поставил им диагноз "мазохизм". Никто не спорит с тем, что мужчины по природе агрессивней женщин, но это не значит, что все они поголовно – тираны и деспоты. Да, некоторым из нас действительно нравятся агрессивные парни, но это скорее касается интимной жизни. Мы однозначно никак не расчитываем на "двоечку" от супруга", – говорит Водонаева.

Регина Тодоренко vokrug.tv

По мнению Водонаевой, когда скандал с Тодоренко утихнет, все, кто сейчас критикует ее в сети, забудут о проблеме домашнего насилия:

"Вообще в истории с Тодоренко меня бомбит не столько от ее слов, сколько от того, какая реакция за этим последовала. Все вдруг бросились защищать жертв домашнего насилия. Безусловно, это хорошо. Вот только, когда скандал утихнет, все благополучно забудут об этих проблемах. Все те, кто публично устраивает порку Тодоренко, должны понять, что главный враг страдающих женщин – это не телеведущая с ее глупым мнением, а в первую очередь власть и Госдума, которая много лет игнорирует закон о домашнем насилии".

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии. Все началось с того, что телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Затем она высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.

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